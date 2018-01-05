Крымчане обратились в Госдуму РФ с петицией о запрете абортов на законодательном уровне

В Крыму предложили на законодательном уровне запретить аборты, пишет РИА "Новости".

С такой инициативой к депутатам Госдумы РФ обратились активисты крымского отделения Общероссийского общественного добровольческого движения "За жизнь!"

Свои подписи против абортов под специальной петицией уже поставили более 7 тыс. человек - документ передали парламентарию Павлу Шперову.

Активисты предлагают признать уже зачатого ребенка человеческим существом, жизнь которого должна быть защищена на законодательном уровне. Также крымчане призывают запретить хирургические и медикаментозные прерывания беременности и противозачаточные средства с абортивным действием.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в прошлом году президент России Владимир Путин объявил о масштабной "перезагрузке политики демографического развития". Это заявление он сделал в конце ноября 2017 года на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, предложив ряд мер, подкрепленных финансовым обеспечением.

Президент повторил, что Россия вползает в новую демографическую яму и нужно не допустить снижения численности населения России в ближайшее десятилетие. Об этой угрозе, в частности, свидетельствует то, что в 2017 году в России родится примерно на 200 тыс. детей меньше, чем годом ранее.