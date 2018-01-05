По поручению Александра Бастрыкина уголовное дело о ДТП в ХМАО передано в Главное следственное управление

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о ДТП в ХМАО, в котором погибли 10 человек, передано в Главное следственное управление.

Это поручение создано для наиболее полного и объективного расследования причин аварии, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Сейчас в регион выехала группа опытных следователей из Москвы. Ранее по поручению главы ведомства для оказания практической помощи на место были направлены опытные криминалисты центрального аппарата СКР.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в результате столкновения автомобилей "Рено" и "Мазда" днем 3 января на региональной автодороге "Ханты-Мансийск - Нягань" погибли десять человек, в том числе, четверо маленьких детей. В автомобилях находились жители Сургута, Октябрьского района Югры и Пуровского района Ямала.