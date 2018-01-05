Власти Новосибирской области окажут помощь родственникам погибших при пожаре в обувном цехе

Власти Новосибирской области окажут всю необходимую помощь родственникам погибших при пожаре в обувном цехе - для этого в регионе создан специальный оперативный штаб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.

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Как ранее сообщало Накануне.RU, крупный пожар произошел в обувном цехе в поселке Чернореченский Новосибирской области утром 4 января.

Жертвами пожара стали десять человек, среди них - иностранные граждане. Также пострадали двое граждан Китая.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Известно, что здания цеха не было введено в эксплуатацию в установленном порядке и использовалось под производство обуви в нарушение закона - такое официальное заявление сделали в ГУ МЧС России по региону.