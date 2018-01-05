Саакашвили о приговоре грузинского суда: "Это незаконно"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал приговор суда Тбилиси, по которому его заочно приговорили к трем годам лишения свободы, незаконным и противоречащим международным нормам, а также здравому смыслу, пишут "Известия".

"Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса", - написал Саакашвили в Facebook.

Саакашвили также отметил, что право на помилование, которым он воспользовался, не позволяет его судить. По его словам, этот приговор показывает, что власти Грузии не нашли ничего существенного, в чем его можно было бы обвинить.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Михаила Саакашвили заочно приговорили к трем годам лишения свободы - суд состоялся в Тбилиси 5 января. Его признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями.