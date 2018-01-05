Кипрский суд заморозил активы Ахметова на сумму $820 млн

Окружной суд Никосии (Кипр) принял решение заморозить активы украинского олигарха Рината Ахметова на сумму $820 млн по делу "Укртелекома". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Financial Times. Решение суда было принято 27 декабря.

Ранее компания Raga Establishment, которая принадлежит бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко, подала в суд на Ахметова с требованием полной оплаты за проданную телекоммуникационную группу "Укртелеком". Raga заявляет, что "Укртелеком" был продан Ахметову за $860 млн в 2013 году, в то время как Ахметов заплатил только $100 млн.

В соответствии с решением суда, Ахметов может свободно распоряжаться своим имуществом до тех пор, пока активы будут сохраняться на уровне как минимум $820,5 млн (то есть сумма, необходимая Raga в судебном разбирательстве), а Raga Establishment будут оповещать заранее о некоторых крупных транзакциях.

По оценке журнала "Forbes", состояние Ахметова в прошлом году составило $4,6 млрд. Его активы охватывают угольную промышленность, сталь, энергетику, телекоммуникации и футбольный клуб "Шахтер". Среди активов, которые могут потенциально пострадать от замораживания, - квартира в лондонском Гайд-парке, которая на момент покупки была самой дорогой частной резиденцией в Великобритании.

Ахметов имеет право подать апелляцию на решение о заморозке активов до 8 января.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в декабре Высокий суд Лондона арестовал все активы другого украинского олигарха Игоря Коломойского.