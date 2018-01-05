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от издателя  |  комментариев: 40


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05.01.2018 13:40 Мск (15:40 Екб)
политика | За рубежом | Украина
Кипрский суд заморозил активы Ахметова на сумму $820 млн
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Коломойский, Ахметов (2015) | Фото:

Окружной суд Никосии (Кипр) принял решение заморозить активы украинского олигарха Рината Ахметова на сумму $820 млн по делу "Укртелекома". Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Financial Times. Решение суда было принято 27 декабря.
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Ранее компания Raga Establishment, которая принадлежит бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко, подала в суд на Ахметова с требованием полной оплаты за проданную телекоммуникационную группу "Укртелеком". Raga заявляет, что "Укртелеком" был продан Ахметову за $860 млн в 2013 году, в то время как Ахметов заплатил только $100 млн.

В соответствии с решением суда, Ахметов может свободно распоряжаться своим имуществом до тех пор, пока активы будут сохраняться на уровне как минимум $820,5 млн (то есть сумма, необходимая Raga в судебном разбирательстве), а Raga Establishment будут оповещать заранее о некоторых крупных транзакциях.

По оценке журнала "Forbes", состояние Ахметова в прошлом году составило $4,6 млрд. Его активы охватывают угольную промышленность, сталь, энергетику, телекоммуникации и футбольный клуб "Шахтер". Среди активов, которые могут потенциально пострадать от замораживания, - квартира в лондонском Гайд-парке, которая на момент покупки была самой дорогой частной резиденцией в Великобритании.

Ахметов имеет право подать апелляцию на решение о заморозке активов до 8 января.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в декабре Высокий суд Лондона арестовал все активы другого украинского олигарха Игоря Коломойского.

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05.01.2018 13:40 Мск | Евгений Чернышёв
15:40 Екб


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Кипрский суд заморозил активы Ахметова на сумму $820 млн
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