Компания Apple: iPhone и iMac уязвимы

В компании Apple признали уязвимость "айфонов" - корпорация заявила об обнаруженных угрозах безопасности под названиями Meltdown и Spectre, которым подвержены все модели iMac и устройства, работающие на мобильной операционной системе iOS, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение компании.

Все эти уязвимости относятся ко всем современным процессорам и могут затронуть практически все вычислительные устройства и операционные системы.

"Пока не выявлено вредоносное программное обеспечение, использующие эти уязвимости. Кроме того, в Apple указывается, что Meltdown не подвержены часы Apple Watch", - говорится в сообщении.

Отмечено, что угроза возникает при загрузке и использовании зараженных приложений, и призвали скачивать программное обеспечение только из проверенных источников.