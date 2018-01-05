Уральцы перед Новым Годом взяли кредиты на 8,5 млрд рублей - этот показатель почти на 2 млрд рублей выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В предновогодний месяц выдано более 40 тыс. кредитов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

"В Свердловской области средний объем декабрьского потребительского кредита составил 220 тыс. рублей, в Челябинской - 200, в Курганской - 166 тыс. рублей, в Башкирии - 205 тыс. рублей", - отметили в кредитном учреждении.

Стоит отметить, что клиенты банка тратят кредитные деньги на туристические путевки, бытовую технику, смартфоны и подарки близким.