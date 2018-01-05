Российские туроператоры возобновят продажу турпутевок в Египет

После информации о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Египтом, российские туристические компании начали разработку новых туров в эту страну, сообщает РИА "Новости".

Предложения станут доступны российским туристам сразу после новогодних праздников.

Примерных цен на сайтах туроператоров пока нет, но как туристическую страну раздел "Египет" уже открыли.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 15 декабря прошлого года Россия и Египет подписали документы, предусматривающие возобновление авиасообщения между странами. Пока речь идет лишь о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано два года назад, после теракта на борту российского самолета.