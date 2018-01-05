В Китае сильнейшие снегопады привели к человеческим жертвам

На Китай обрушились сильнейшие снегопады - в результате стихии погибли 10 человек, сообщает РИА "Новости".

Также более полумиллиона человек оказались в зоне бедствия в результате снегопадов - непогода зафиксирована в восточных и центральных районах страны.

Снегопады начались в провинциях Цзянси, Хэнань, Хубэй, Аньхой и Цзянсу еще 2 января.

Сейчас власти провинций проводят экстренную эвакуацию населения, зафиксировано разрушение зданий.

Ущерб от непогоды на данный момент уже составил около 500 млн юаней.