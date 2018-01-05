В Екатеринбурге продолжают выявлять опасные горки, по которым можно уехать на проезжую часть

В Свердловской области полицейские в рамках мероприятия "Горка" продолжают выявление опасных скатов - только за декабрь правоохранители выявили 13 таких горок.

Главная цель мероприятия - обследование улиц и дворов с целью выявления горок, склоны которых выходят на проезжую часть дороги, сообщили Накануне.RU в ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Сотрудники ГИБДД проверили не только ландшафтные горки, но и информацию, поступившую от горожан - от жителей пришло 8 сообщений об опасных скатах - в 5 случаях информация подтвердилась.

"В частности, было сообщено, что по адресу улица Восстания, 50А имеется сформированный вал снега, скат которого выходит на территорию, по которой движется транспорт. При проверке было установлено, что дети используют этот вал как снежную горку для скатывания. Силами подрядной организации администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга вал был убран", - отметили в полиции.

В прошлом году за время проведения такой операции только в Екатеринбурге было выявлено и ликвидировано 78 опасных горок и скатов. В этом году мероприятие "Горка" продлится до 1 марта.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Кургане прямо на центральной площади города строители допустили ошибки при строительстве и эксплуатации горки - в результате маленький мальчик при катании получил травму позвоночника, сейчас в ситуации разбирается следственный комитет Зауралья.