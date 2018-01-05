Михаила Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заочно приговорили к трем годам лишения свободы - суд состоялся в Тбилиси 5 января, об этом пишет ТАСС.

В суде рассматривалось дело об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, совершенное еще в 2006 году.

Бывшего губернатора Одесской области Украины признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как считает грузинское следствие, осенью 2008 года Михаил Саакашвили пообещал руководителю департамента конституционной безопасности МВД Грузии помиловать лиц, осужденных за убийство Гиргвлиани, а в 2008 году в обход комиссии по помилованию Саакашвили своим указам помиловал офицеров МВД Грузии Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава.

Таким своим решением Саакашвили создал правовую основу для их УДО, считает следствие.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Михаил Саакашвили 3 января призвал все оппозиционные силы Украины объединить усилия в проведении дальнейших акций протеста. Об этом он сказал после завершения заседания апелляционного суда в Киеве - рассмотрение апелляционной жалобы Генеральной прокуратуры Украины с требованием избрать меру пресечения в виде домашнего ареста Саакашвили вновь перенесено - на этот раз на 11 января.