В Свердловской области полиция и волонтеры ищут двух пропавших подростков

В Кушве пропали два подростка 2005 и 2006 годов рождения.

Известно, что они ушли из дома вместе со своими собаками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Сообщение об исчезновении детей поступило в дежурную часть ночью 5 января от родителей.

Сейчас в розыске пятиклассников задействованы 150 сотрудников органов внутренних дел, 30 единиц техники, кинолог со служебной немецкой овчаркой по кличке Ева, обученной работать по следу, также 5 спасателей, 30 казаков и волонтеры.

"В ходе поисковой операции отрабатываются знакомые ребят, одноклассники, иные места, где могли оказаться несовершеннолетние, в том числе близлежащий лесной массив. Евгений воспитывается в полной семье, а его приятеля Ивана воспитывает мама, в семье еще помимо него - трое детей", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Приметы младшего из разыскиваемых: рост около 150 см, среднего телосложения, волосы светлые прямые, короткие, губы толстые, глаза светло-карие. Особая примета: рубец на правой брови. На момент ухода был одет: штаны черного цвета, куртка темно-синего цвета из синтетики, короткая, на ногах кроссовки зимний черного цвета, шапка серого цвета.

Приметы старшего из разыскиваемых: рост около 150 см, среднего телосложения, волосы темные прямые, короткие, губы тонкие, глаза темные. На момент ухода был одет: штаны черного цвета, куртка темно-синего цвета из синтетики, короткая, на ногах кроссовки зимний черно красного цвета, шапка черного цвета.

О местонахождении детей полицейские просят сообщить в органы внутренних дел по телефонам: дежурная часть ОВД Кушвы (34344) 2-43-41, телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61.