За 4 дня новогодних праздников на Среднем Урале в авариях погибли шесть человек

На дорогах Свердловской области за первые четыре дня 2018 зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых 6 человек погибли и 22 получили травмы различной степени тяжести.
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Из 24 аварий 13 - это наезды на пешеходов, погибли 5 человек, еще 8 получили различные травмы, сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.
Стоит отметить, что все погибшие пешеходы передвигались по проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов и находились в пьяном виде.
За эти 4 дня за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 4 тыс. 158 пешеходов, в том числе, 142 - за отсутствие световозвращающих элементов на одежде.