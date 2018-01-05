За 4 дня новогодних праздников на Среднем Урале в авариях погибли шесть человек

На дорогах Свердловской области за первые четыре дня 2018 зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых 6 человек погибли и 22 получили травмы различной степени тяжести.

Из 24 аварий 13 - это наезды на пешеходов, погибли 5 человек, еще 8 получили различные травмы, сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

Стоит отметить, что все погибшие пешеходы передвигались по проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов и находились в пьяном виде.

За эти 4 дня за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 4 тыс. 158 пешеходов, в том числе, 142 - за отсутствие световозвращающих элементов на одежде.