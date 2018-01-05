На трассе в Курганской области водитель "Audi" насмерть сбил женщину

На трассе в Белозерском районе водитель "Audi" сбил мужчину и женщину.

Авария произошла вечером 3 января на 66 км автодороги "Курган - Тюмень".

Водитель 1977 года рождения ехал в сторону Кургана и наехал на мужчину 1973 года рождения и женщину 1964 года рождения - пешеходы шли также в сторону Кургана по обочине дороги, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

"У пешеходов не было светоотражающих элементов на одежде. Их с тяжелыми травмами доставили в больницу", - добавили в полиции.

Женщина от травм скончалась.