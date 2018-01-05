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от издателя  |  комментариев: 38


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На трассе в Курганской области водитель "Audi" насмерть сбил женщину
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мигалки ДПС ГИБДД (2016) | Фото:Накануне.RU

На трассе в Белозерском районе водитель "Audi" сбил мужчину и женщину.
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Авария произошла вечером 3 января на 66 км автодороги "Курган - Тюмень".

Водитель 1977 года рождения ехал в сторону Кургана и наехал на мужчину 1973 года рождения и женщину 1964 года рождения - пешеходы шли также в сторону Кургана по обочине дороги, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

"У пешеходов не было светоотражающих элементов на одежде. Их с тяжелыми травмами доставили в больницу", - добавили в полиции.

Женщина от травм скончалась.

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05.01.2018 09:56 Мск | Михаил Белокрылов
11:56 Екб


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На трассе в Курганской области водитель "Audi" насмерть сбил женщину
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