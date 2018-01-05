Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина президентом России начали с Хабаровска

В Хабаровске начали собирать подписи в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на координатора регионального движения "Волонтеры Победы" Анастасию Брагу.
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В городе уже действуют два пункта, в которых можно оставить свою подпись в поддержку Путина.
Как отмечают сами волонтеры, все подписи граждан будут регистрироваться строго по закону - никаких нарушений не будет.
Также 5 января сбор подписей начался еще в нескольких регионах России - в Крыму, Чечне, Башкирии, Северной Осетии, в Свердловской, Омской, Томской и других областях.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.