После атаки боевиков усилена охрана военной базы Хмеймим в Сирии

После атаки боевиков на военную базу Хмеймим в Сирии Министерство обороны РФ приняло решение усилить охрану объекта, об этом пишет "Московский Комсомолец".

Эти меры пришлось предпринять после гибели двух российских военнослужащих - в ночь на 31 декабря боевики из минометов обстреляли авиабазу Хмеймим.

Также появлялась информация об уничтожении семи российских самолетов, однако в Минобороны такую информацию назвали ложной.

В данный момент ведутся поиски террористов, обстрелявших территорию.