КНДР согласилась на прямые переговоры с Южной Кореей

Пхеньян и Селу проведут переговоры на высшем уровне.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на южнокорейское радио KBS, мероприятие состоится 9 января.

"Стороны договорились обсудить проблемы на рабочем уровне посредством обмена документами", — заявил представитель Министерства объединения Республики Корея.

Основными вопросами переговоров станут двусторонние отношения корейского Юга с Севером, а также совместная подготовка к Олимпийским играм в Пхенчхане (Южная Корея).

Как ранее сообщало Накануне.RU, 3 января лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ начать переговоры с южнокорейским руководством через "горячую линию". Данное мероприятие состоялось в тот же день посредством спецсвязи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

Кроме того, 1 января стало известно о намерении Пхеньяна отправить на зимние Олимпийские игры свою сборную.

Напомним, что ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября, после очередного запуска межконтинентальной баллистической ракеты в Северной Корее.

22 декабря Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие санкции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.