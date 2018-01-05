Порошенко в очередной раз "окончательно" попрощался с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз напомнил о безвизе с Евросоюзом (ЕС), и снова "окончательно" попрощался с Россией.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, акт об отмене визового режима с Киевом был подписан в Страсбурге в мае 2017 года.

"Одна из важнейших побед года, которую мы одержали вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное "прощай" российской и советской империям", — написал Порошенко в Twitter.

Одна з найважливіших перемог року, яку ми здобули разом, - запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.



Україна сказала остаточне «прощавай» російській та радянській імперіям#Безвіз pic.twitter.com/dJi5Je7AAa — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 января 2018 г.

Отметим, что аналогичные слова украинский лидер ранее произнёс в июне прошлого года, а также в мае. В одном из таких случаев олигарх также процитировал часть стихотворения Михаила Лермонтова о "немытой России".