"Альфа-банк" не будет обслуживать российские оборонные предприятия

"Альфа-банк" не будет обслуживать предприятия российского оборонного комплекса из-за антироссийских санкций, заявил первый зампред совета директоров кредитной организации Олег Сысуев.

При этом, как передаёт его слова газета "КоммерсантЪ", не идёт речи о разрыве отношений.

"Мы стараемся максимально сократить риски",— сказал Сысуев, отметив также, что предприятия отечественного оборонного комплекса составляли основную часть кредитного портфеля "Альфа-банка".

По информации издания, ранее о сужении клиентской базы кредитной организации из-за санкций заявил акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман.

"Конечно, мы оттуда (из российских оборонных предприятий, — прим.) ушли, — сказал он в интервью Forbes. — Но оборонные предприятия в основном финансировало государство. Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню".

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, комментируя заявление руководства "Альфа-банка", воздержался от его "этической оценки", указав, что кредитная организация просила разрешение работать со средствами гособоронзаказа, но в итоге не получила его.

Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за "риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа https://t.co/UJDXIxA5Ma — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 4, 2018

Отметим, в истории кредитования "Альфа-банка" есть ключевые оборонные предприятия РФ. Напомним, как сообщало Накануне.RU, в мае 2015 года организация из-за просрочки по кредиту "Челябинского тракторного завода" подала иск о несостоятельности к корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ). Кредитор намеревался вместе с просроченными процентами взыскать всю сумму долга, то есть без малого 6 млрд рублей и $40 млн. При этом были арестованы активы должника. Позже УВЗ перечислил просроченную сумму в банк, но кредитор не пошёл навстречу. Новости о развёрнутой войне едва не затмили восторженные статьи о передовой разработке завода — танке "Армата", презентованном на параде в честь Дня Победы. Отметим, "Альфа-банк" заявил свои требования к УВЗ прямо накануне 9 мая.