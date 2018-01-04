В Карабаше оторвали голову скульптуре Снегурочки, возмутившей местных жителей

Установленной на главной площади в Карабаше ледяной скульптуре Снегурочки, которая вызвала возмущение южноуральцев, снесли голову. Стоящего рядом Деда Мороза не тронули. Об этом сообщается в группе "Регион-74" в соцсети "Вконтакте".

Отмечается, что на аллее Ветеранов установили фигуры сказочных персонажей, которые ужаснули жителей. Лицо Снегурочки оказалось выкрашенным красной краской - пользователи в социальный сетях выразили мнение, что внучка Деда Мороза "пересидела в солярии". Традиционный голубой костюм внучки Деда Мороза заляпан зелеными пятнами.

Жители подозревают в вандализме мастера, создавшего ледяные фигуры, после того как мэр города Олег Буданов заявил, что ему не оплатят работу.



"По нашумевшей в интернете "Снегурочке" принято решение не оплачивать исполнителю за работу. На будущий год вид новогоднего городка будем выбирать совместно с горожанами", - сообщил на личной странице в соцсети глава Карабаша.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось о случаях запрета на приглашение Дедов Морозов на утренники в детские сады.