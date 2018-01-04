Мутко официально покинул оргкомитет "Россия-2018"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении вице-премьера Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин сменит Мутко на должности председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета.

Напомним, 27 декабря Мутко сообщил, что покинул пост председателя оргкомитета "Россия-2018". Также вице-премьер сообщил, что Сорокин сменит его на этом посту.

Как сообщало Накануне.RU, в понедельник исполком Российского футбольного союза временно приостановил полномочия Виталия Мутко в качестве президента РФС. Исполняющим обязанности главы организации был назначенАлександр Алаев. Сам Мутко, комментируя ситуацию, заявил, что ни о какой отставке речи не идет и это временное решение.

Ранее эксперты отмечали, что сборную России могут отстранить от домашнего ЧМ по футболу, если Мутко останется вице-премьером.