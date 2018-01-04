Самолет с Путиным около часа кружил над аэропортом Абакана из-за густого тумана

Президент России Владимир Путин находился в самолете специального летного отряда "Россия" за номером RA-96016, который из-за тумана кружил над аэропортом Абакана, сообщает агентство FlashSiberia.

Кружить в воздухе самолету пришлось чуть менее часа, но в итоге глава государства благополучно приземлился. В 13:46 мск борту №1 удалось совершить посадку и Владимир Путин сошел с трапа.

По словам источников агентства, российский лидер проведет в Хакасии несколько дней отдыха. Компанию Путину составит министр обороны Сергей Шойгу, который прилетел в республику накануне.

Как отмечают СМИ, в аэропорту Абакана был замечен также личный самолет российского олигарха Олега Дерипаски. Источники не исключают, что он также мог получить приглашение поохотиться с Путиным и Шойгу.

Российский президент периодически делает краткие остановки в труднодоступных уголках Сибири, где проводит время за охотой и рыбалкой. Одним из самых удачных уловов Путина стал 2013 год. Тогда вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минобороны Сергеем Шойгу глава государства провел в июле выходные в Хакасии и Туве. Российскому лидеру удалось выловить щуку весом более 21 кг.