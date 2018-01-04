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Украинский режим продолжат раздирать противоречия 2017 год стал для Украины годом еще большего хаоса, чем было прежде. Все группы власти грызутся друг с другом, ведя борьбу за выживание. Произойдет ли в 2018 году на Украине новый переворот - в материале Накануне.RU.
04.01.2018
политика  |  добавить комментарий
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 38


"Взрослые дяди играют в игрушки" Инсайдеры с телеграм-каналов стали самым заметным новшеством в политике в 2017 году. Западная пресса пишет, что в 2017 году "телеграмеры" были чуть ли не главным фактором влияния на политику в России. Либеральная пресса считает, что благодаря ним она стала прозрачнее. Эксперты Накануне.RU, однако, скептически оценивают роль анонимов в уходящем году и прогнозируют, что число их будет расти, а качество падать.
02.01.2018
политика ;
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Новости
04.01.2018 18:16 Мск (20:16 Екб)
политика | Сибирский ФО | В России
Самолет с Путиным около часа кружил над аэропортом Абакана из-за густого тумана
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путин самолет трап ту-214 (2012) | Фото: пресс-служба губернатора челябинской области

Президент России Владимир Путин находился в самолете специального летного отряда "Россия" за номером RA-96016, который из-за тумана кружил над аэропортом Абакана, сообщает агентство FlashSiberia.
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Кружить в воздухе самолету пришлось чуть менее часа, но в итоге глава государства благополучно приземлился. В 13:46 мск борту №1 удалось совершить посадку и Владимир Путин сошел с трапа.

По словам источников агентства, российский лидер проведет в Хакасии несколько дней отдыха. Компанию Путину составит министр обороны Сергей Шойгу, который прилетел в республику накануне.

Как отмечают СМИ, в аэропорту Абакана был замечен также личный самолет российского олигарха Олега Дерипаски. Источники не исключают, что он также мог получить приглашение поохотиться с Путиным и Шойгу.

Российский президент периодически делает краткие остановки в труднодоступных уголках Сибири, где проводит время за охотой и рыбалкой. Одним из самых удачных уловов Путина стал 2013 год. Тогда вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой Минобороны Сергеем Шойгу глава государства провел в июле выходные в Хакасии и Туве. Российскому лидеру удалось выловить щуку весом более 21 кг.

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04.01.2018 18:16 Мск | информационная служба Накануне.RU
20:16 Екб


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Самолет с Путиным около часа кружил над аэропортом Абакана из-за густого тумана
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