"ФСБ охотится на украинцев": СБУ и МИД Украины призвали не ездить в Россию

МИД Украины и СБУ предостерегли своих граждан от поездок в Россию, передает корреспондент Накануне.RU.

"Путешествие украинцев в Россию - нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Стоит ли рисковать собственной свободой и устраивать мучения родным!?" - говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

Причиной "мучений" в ведомстве считают действия российских спецслужб. Об этом также заявила в эфире телеканала "112 Украина" уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская. По ее словам, в России арестовывают украинцев, недовольных "условиями контракта или выполнением контракта".

Такая реакция Киева вызвана тем, что СБУ сообщила, что 3 января в Москве был задержан гражданин Украины Олег Непогода, участник войны против Донбасса. СБУ расценила это как "очередную антиукраинскую провокацию".

"СБУ в очередной раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории", - говорится в заявлении на сайте СБУ.

Глава СБУ Василий Грицак также призвал украинцев, особенно воевавших против Донбасса, не ездить в Россию.

Впрочем, украинцы вряд ли последуют этим призывам. Как сообщало Накануне.RU, переезд украинцев в Россию носит массовый характер и исчисляется сотнями тысяч в год.