Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Египтом

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

В соответствии с новым указом главы государства, на Каир не распространяются введенный ранее временный запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ на территорию Египта.

Кроме того, снимается рекомендация российским туроператорам воздерживаться от реализации гражданам турпродукта, предусматривающего воздушные перевозки в Каир.

Как сообщало Накануне.RU, 15 декабря Россия и Египет подписали документы, предусматривающие возобновление авиасообщения между странами. Пока речь идет о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

Перед этим, 11 декабря, президент России Владимир Путин посетил Египет, где обсудил со своим коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано два года назад, после теракта на борту российского самолета.

Ранее глава Минтранса РФ отмечал, что чартерные рейсы в Каир могут быть возобновлены в первой половине февраля 2018 года.