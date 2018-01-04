Украинцы массово переезжают в Россию: данные 2016-2017 гг.

В 2017 году жители Украины продолжили массово переезжать в Россию. Об этом написал в Facebook президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его данным, за 9 месяцев 2017 года разрешение на временное проживание в России получили 211 тысяч граждан Украины, на постоянное место жительство — 135 тысяч, а 62 тысячи получили гражданство России.

За аналогичный период 2016 года разрешение на временное проживание получили 237 тысяч украинцев, на постоянное место жительство — 99 тысяч, получили гражданство России — 75 тысяч.

При этом за 9 месяцев 2017 года доля украинцев, получивших гражданство России, составила 33% от общего количества лиц, получивших гражданство России, отмечает Охрименко.

Напомним, в июле в России был принят закон, упрощающий получение российского гражданства и вида на жительство для украинцев. Киев заявил, что по-прежнему будет считать своими гражданами тех, кто в России напишет заявление о выходе из украинского гражданства и получит гражданство России.