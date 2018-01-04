Родственникам семей, погибших в ДТП в ХМАО, окажут финансовую помощь

Родственникам югорчан, погибших в результате ДТП 3 января, планируется оказать единовременную материальную помощь в размере 225 тысяч рублей на организацию похорон, сообщили Накануне.RU в Департаменте общественных и внешних связей ХМАО.



Напомним, в результате столкновения двух автомобилей на региональной автодороге Ханты-Мансийск - Нягань погибли десять человек. В автомобилях находились жители Сургута, Октябрьского района Югры и Пуровского района Ямала.

Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение правительству региона оказать необходимое содействие родственникам погибших, обеспечить условия для проведения следственных мероприятий.



В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что регион, администрация Пуровского района и предприятие, где работала одна из погибших, также окажут всю необходимую помощь близким погибшей семьи. В настоящий момент решается вопрос доставки тел погибших в Калининград, где будет похоронена ямальская семья.



Как уточняют в пресс-службе окружного МЧС, сегодня в Нягань и Приобье прибывают родные и близкие погибших, идет подготовка к проведению опознания, после чего будет принято решение о доставке погибших к местам захоронения. С родственниками погибших работают психологи.

Ранее сообщалось, что опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ направлены в Ханты-Мансийский автономный округ для помощи в расследовании аварии, унесшей жизни 10 человек.