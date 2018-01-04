Пассажирский автобус сгорел в центре Петербурга на стрелке Васильевского острова

Спасатели ликвидировали пожар в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили Накануне.RUв пресс-службе ГУ МЧС по городу, горел пассажирский автобус.

Сообщение о пожаре на Биржевой площади у дома 1 поступило в 11.27 по московскому времени. В припаркованном частном экскурсионном автобусе марки MAN воспламенились сгораемые части. В 11.55 пожар был потушен. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

По данным СМИ, автобус привез на стрелку Васильевского острова школьников из Барнаула.