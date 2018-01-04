В преддверии Рождества сотрудники МЧС проверяют храмы в Свердловской области

В преддверии Рождества Христова сотрудники МЧС проводят комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в церквях и храмах Свердловской области, сообщили Накануне.RU в региональном главке МЧС.

"Во всех храмах Свердловской области проводятся профилактические инструктажи с настоятелями и прихожанами, – рассказал заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Максим Пинчугов. – Также проверяются наличие первичных средств пожаротушения, состояние эвакуационных выходов, которые должны быть свободны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, состояние электропроводки и электрооборудования".

Также проводятся практикумы, на которых отрабатываются действия при возникновении чрезвычайной ситуации.

В Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга побывал инспектор государственного пожарного надзора Антон Сураев. Он провел встречу со священнослужителями и прихожанами, напомнил им о соблюдении мер безопасности при использовании открытого огня, а также правила безопасной эксплуатации в быту электробытовых приборов и печного отопления.

"После теоретического занятия служители собора повторили действия при возникновении ЧС и попробовали свои силы в тушении условного пожара с помощью огнетушителя", - сообщили в МЧС.

Профилактические мероприятия в церквях и храмах Свердловской области продлятся до 6 января. В рождественскую ночь на праздничных богослужениях будут дежурить сотрудники МЧС.