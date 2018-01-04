Латвия выдворила российских журналистов Курлаевых

Власти Латвии выдворяют из страны российскую журналистку Ольгу Курлаеву.

"Корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева должна покинуть Латвию в течение 24 часов. Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии", - сообщил телеканал "Россия 24".

Накануне из Латвии был депортирован супруг журналистки, корреспондент телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев.

Курлаева в эфире телеканала "Россия 24" рассказала, что к ней "пришли утром в отель" те же сотрудники пограничной службы, которые приходили двумя днями раньше за ее мужем Анатолием Курлаевым.

Ранее в Еврокомиссии, комментируя выдворение из Украины российской журналистки Анны Курбатовой и двух испанских журналистов, заявили, что ожидают от Киева соблюдения демократических стандартов при принятии решений о запрете на въезд и выдворении иностранных журналистов.