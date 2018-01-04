Бастрыкин направил в ХМАО опытных криминалистов для помощи в расследовании крупного ДТП

Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ направлены в Ханты-Мансийский автономный округ для помощи в расследовании аварии, унесшей жизни 10 человек, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина для оказания практической помощи, проведения необходимых следственных действий и экспертных исследований, установления наиболее полной картины произошедшего ДТП, в результате которого погибли 10 человек, в том числе четверо детей, в Ханты-Мансийский автономный округ направлены опытные криминалисты центрального аппарата СКР", - сообщила Петренко.

Как сообщалось ранее, 3 января 2018 года на 159 километре автодороги "Ханты-Мансийск - Нягань" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии погибло 10 человек, в том числе четверо детей.На место трагедии выехали руководители всех силовых ведомств региона. Отмечалось, что очевидцев данной аварии нет.