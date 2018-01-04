"Это, примерно, как я бы сейчас выехала на лед": Ирина Роднина поддержала критику "новогодних огоньков"

В России не утихают споры и скандалы вокруг "новогодних огоньков" на телевидении. В этом году к критике телепередач присоединилась советская фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина.

На странице аккаунта rishikesh news в Twitter появился критический пост на тему новогодних телепрограмм, повторяющихся каждый год с неизменным составом участников.

"Мне нравились бы новогодние огоньки, если бы не Пугачева, Галкин, Басков, Киркоров, звезды 80-х, звезды 90-х, все это гребанное дежавю, которое переживает страна из года в год", - говорится в посте.

Данное сообщение Роднина поддержала, ретвинув его на своей страничке. "Это, примерно, как я бы сейчас выехала на лед", - написала она.

Это,примерно,как я бы сейчас выехала на лед🙃 https://t.co/5i2TVMu6IF — Irina Rodnina (@IRodnina) 1 января 2018 г.

Напомним, в прошлом году "новогодние огоньки" столкнулись с критикой части аудитории. Так, музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем Instagram раскритиковал подход руководства "Первого канала" и "России 1" к "безвкусным" новогодним шоу, назвав их "сельскими утренниками по заявкам из 80-х" с "невозможным репертуаром, лубочной картинкой, жуткими шутками".

А в социальных сетях распространялась петиция к "Первому каналу" с требованием "остановить новогоднее телебезобразие", которую подписали более 160 тысяч человек.

Гендиректор "Первого" Константин Эрнст в социальной сети "Одноклассники" пояснял, что, хотя считает претензии молодежной части аудитории к новогодним шоу справедливыми, большинство зрителей новогодних шоу - люди старше 45 лет.

Также сообщалось, что несмотря на резкую критику со стороны россиян, новогодние шоу "Первого канала" и "России 1" не только не теряют зрителей, но и оказались в 2017 году еще популярнее, чем годом ранее.

Как ранее писало Накануне.RU, скандал, начавшийся из-за петиции по поводу новогоднего контента "Первого канала", показал, что в России много недовольных не только "годами застоя" в российской эстраде, но и, мягко говоря, неумением звезд отечественного шоу-бизнеса читать.