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04.01.2018
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 38


"Взрослые дяди играют в игрушки" Инсайдеры с телеграм-каналов стали самым заметным новшеством в политике в 2017 году. Западная пресса пишет, что в 2017 году "телеграмеры" были чуть ли не главным фактором влияния на политику в России. Либеральная пресса считает, что благодаря ним она стала прозрачнее. Эксперты Накануне.RU, однако, скептически оценивают роль анонимов в уходящем году и прогнозируют, что число их будет расти, а качество падать.
02.01.2018
политика ;
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Новости
04.01.2018 12:39 Мск (14:39 Екб)
общество | В России
"Это, примерно, как я бы сейчас выехала на лед": Ирина Роднина поддержала критику "новогодних огоньков"
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Ирина Роднина (2018) | Фото:vsevybory.ru

В России не утихают споры и скандалы вокруг "новогодних огоньков" на телевидении. В этом году к критике телепередач присоединилась советская фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина.
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На странице аккаунта rishikesh news в Twitter появился критический пост на тему новогодних телепрограмм, повторяющихся каждый год с неизменным составом участников.

"Мне нравились бы новогодние огоньки, если бы не Пугачева, Галкин, Басков, Киркоров, звезды 80-х, звезды 90-х, все это гребанное дежавю, которое переживает страна из года в год", - говорится в посте.

Данное сообщение Роднина поддержала, ретвинув его на своей страничке. "Это, примерно, как я бы сейчас выехала на лед", - написала она.

Напомним, в прошлом году "новогодние огоньки" столкнулись с критикой части аудитории. Так, музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем Instagram раскритиковал подход руководства "Первого канала" и "России 1" к "безвкусным" новогодним шоу, назвав их "сельскими утренниками по заявкам из 80-х" с "невозможным репертуаром, лубочной картинкой, жуткими шутками".

А в социальных сетях распространялась петиция к "Первому каналу" с требованием "остановить новогоднее телебезобразие", которую подписали более 160 тысяч человек.

Гендиректор "Первого" Константин Эрнст в социальной сети "Одноклассники" пояснял, что, хотя считает претензии молодежной части аудитории к новогодним шоу справедливыми, большинство зрителей новогодних шоу - люди старше 45 лет.

Также сообщалось, что несмотря на резкую критику со стороны россиян, новогодние шоу "Первого канала" и "России 1" не только не теряют зрителей, но и оказались в 2017 году еще популярнее, чем годом ранее.

Как ранее писало Накануне.RU, скандал, начавшийся из-за петиции по поводу новогоднего контента "Первого канала", показал, что в России много недовольных не только "годами застоя" в российской эстраде, но и, мягко говоря, неумением звезд отечественного шоу-бизнеса читать.

Другие новости по темам: новогодние огоньки, ирина роднина
04.01.2018 12:39 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:39 Екб


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"Это, примерно, как я бы сейчас выехала на лед": Ирина Роднина поддержала критику "новогодних огоньков"
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