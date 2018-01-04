Альфа-банк прекратил обслуживание оборонных предприятий из-за санкций

Альфа-банк уведомил предприятия ВПК о прекращении их обслуживания из-за санкций, об этом сообщил первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев.

Сысуев подчеркнул, что речь идет не о моментальном разрыве отношений, "Альфа-банк" собирается максимально сократить риски.

По словам топ-менеджера банка, "оборонка" составляла значительную часть кредитного портфеля банка, передает портал "Банки.ру".

Ранее основатель "Альфа-Групп" Михаил Фридман сообщил Forbes, что из-за западных санкций банк перестает работать с оборонными предприятиями. При этом Фридман добавил, что главным источником финансирования предприятий ВПК является государство.

Напомним, в 2016 году в Госдуме требовали проверить банк из-за возможного финансирования его "дочкой" украинской армии.