Раскрыта тайна странной прически Трампа

В США раскрыли тайну необычной прически президента Дональда Трампа. Как оказалось, это - результат процедуры по пересадке волос, рассказал журналист Майкл Вулф со ссылкой на дочь Трампа Иванку в своей книге "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри".

"Она часто рассказывала друзьям о технической стороне этого вопроса. После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена кудрявыми волосами спереди и по сторонам. Они направлены со всех сторон таким образом, чтобы сойтись в центре, затем зачесаны назад и зафиксированы гелем", - пишет Вулф в книге, выдержки из которой приводит The New York Post.

"Что касается цвета, то она часто рассказывает смешную историю. Его причина в средстве Just for Men: чем дольше его держишь на волосах, тем темнее получается цвет. Из-за нетерпеливости Трампа и выходит такой оранжевый блонд", - сообщает журналист.

По данным издания, процедура против облысения, к которой прибегнул Трамп, предполагает удаление облысевшего участка кожи головы и подтягивание на его место более волосистой части, пишет "Лента.ру".