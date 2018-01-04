Девять человек погибли при пожаре в обувном цеху под Новосибирском

Крупный пожар произошел в обувном цехе в поселке Чернореченский Новосибирской области. По предварительным данным, погибли девять человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Сегодня утром, 4 января 2018 года, в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области произошел пожар. Около 08.00 (04.00 мск) загорелся цех (склад) по производству обуви. В результате пожара, по предварительным данным, погибло девять человек (в том числе, возможно, иностранные граждане)", - сообщили в ведомстве.

Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев работает на месте происшествия для координации деятельности правоохранительных органов. Предварительно установлено, что возможной причиной возгорания явилось замыкание электропроводки.

"Прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления и контроля (противопожарного надзора и миграционной службы) законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учета", - заявили в ведомстве. В ходе проверки прокуратура даст оценку законности и полноты действий ответственных должностных лиц.

В ГУМЧС по региону Накануне.RU сообщили, что в поселке Чернореченский Искитимского района горит производственное помещение, в котором располагалось производство обуви. Работу пожарных осложняют задымление и особенности строения здания ангарного типа, занимающего площадь около двух тысяч квадратных метров.

Предотвращено распространение огня на расположенные рядом производственные строения и здания жилого сектора.

В настоящее время огонь локализован. Проводятся работы по ликвидации открытого горения.

Густой черный дым, образующийся при горении синтетических материалов, угрозы населению не представляет, отметили в МЧС. На месте пожара работает лаборатория Роспортебнадзора, проведены замеры предельно-допустимой концентрации токсичных веществ в воздухе. Превышение не зафиксировано. Специалисты отмечают, что угроза отравления для жителей поселка отсутствует.