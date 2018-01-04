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СМИ сообщили об уничтожении семи самолетов на российской авиабазе в Хмеймиме

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Украинский режим продолжат раздирать противоречия 2017 год стал для Украины годом еще большего хаоса, чем было прежде. Все группы власти грызутся друг с другом, ведя борьбу за выживание. Произойдет ли в 2018 году на Украине новый переворот - в материале Накануне.RU.
04.01.2018
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 38


"Взрослые дяди играют в игрушки" Инсайдеры с телеграм-каналов стали самым заметным новшеством в политике в 2017 году. Западная пресса пишет, что в 2017 году "телеграмеры" были чуть ли не главным фактором влияния на политику в России. Либеральная пресса считает, что благодаря ним она стала прозрачнее. Эксперты Накануне.RU, однако, скептически оценивают роль анонимов в уходящем году и прогнозируют, что число их будет расти, а качество падать.
02.01.2018
политика ;
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Новости
04.01.2018 11:01 Мск (13:01 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
Минобороны: Двое российских военнослужащих погибли при обстреле базы Хмеймим 31 декабря
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авиабаза Хмеймим в Сирии, самолет (2016) | Фото: mil.ru

В Минобороны РФ опровергли сообщения о том, что семь самолетов были уничтожены в результате минометного обстрела 31 декабря. При этом в военном ведомстве подтвердили, что боевики из минометов в последний день прошлого года обстреляли российскую авиабазу "Хмеймим". В результате обстрела двое военнослужащих погибли.
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"Сообщение "Коммерсанта" о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе "Хмеймим" - фейк", - сообщили в министерстве, подчеркнув, что российская авиагруппа в Сирии "боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме".

В ведомстве заявили, что усиливается режим охраны территории вокруг российской авиабазы, ведутся поиски террористов, обстрелявших территорию.

Напомним, "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что 31 декабря на базе были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72.

При этом накануне в министерстве сообщали, что в Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, в результате чего погибли оба пилота. Бортмеханик вертолета выжил и был эвакуирован на авиабазу.

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04.01.2018 11:01 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:01 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.01.2018 09:03 Мск
СМИ сообщили об уничтожении семи самолетов на российской авиабазе в Хмеймиме








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Минобороны: Двое российских военнослужащих погибли при обстреле базы Хмеймим 31 декабря
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