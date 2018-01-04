Минобороны: Двое российских военнослужащих погибли при обстреле базы Хмеймим 31 декабря

В Минобороны РФ опровергли сообщения о том, что семь самолетов были уничтожены в результате минометного обстрела 31 декабря. При этом в военном ведомстве подтвердили, что боевики из минометов в последний день прошлого года обстреляли российскую авиабазу "Хмеймим". В результате обстрела двое военнослужащих погибли.

"Сообщение "Коммерсанта" о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе "Хмеймим" - фейк", - сообщили в министерстве, подчеркнув, что российская авиагруппа в Сирии "боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме".

В ведомстве заявили, что усиливается режим охраны территории вокруг российской авиабазы, ведутся поиски террористов, обстрелявших территорию.

Напомним, "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что 31 декабря на базе были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72.

При этом накануне в министерстве сообщали, что в Сирии потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, в результате чего погибли оба пилота. Бортмеханик вертолета выжил и был эвакуирован на авиабазу.