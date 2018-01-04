Суд отказал Саакашвили в статусе беженца

Окружной административный суд Киева отказал экс-президенту Грузии, лидеру "Движения новых сил" Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска к Управлению Государственной миграционной службы Украины в Киевской области, которая ранее отказала в оформлении документов для решения вопроса о признании его лицом, требующим дополнительной защиты, передает корреспондент Накануне.RU. Фактически суд подтвердил законность отказа Саакашвили в статусе беженца.

"Суд принял решение отказать Михаилу Саакашвили в удовлетворении его иска к Государственной миграционной службе о предоставлении ему статуса беженца или лица, требующего дополнительной защиты. В иске отказать полностью", - заявила судья Татьяна Скочок.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 3 октября политик запросил политического убежища на Украине, а 2 ноября подал в суд на миграционную службу из-за отказа предоставить ему статус беженца.