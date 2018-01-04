США сообщили о падении северокорейской баллистической ракеты на город

Одна из северокорейских ракет во время испытания упала на город Токчхон в провинции Пхёнан-Намдо, сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в американском правительстве, который занимается мониторингом ракетных программ КНДР.

По его данным, 28 апреля запущенная из пригородов города Сунчхон ракета "Хвасон-12" взлетела на высоту 70 километров, а затем упала на город, разрушив промышленные и сельскохозяйственные сооружения.

В качестве доказательства издание опубликовало спутниковый снимок сервиса Google Earth: на нем видны поврежденные и разрушенные постройки. Примерная дата спутниковой фотографии: между 26 и 29 апреля, как раз когда и было проведено неудачное испытание, отмечает"Лента.ру".

Напомним, перед Новым годом Северная Корея заявила, что настроена на наращивание своей ядерной мощи.