Под Екатеринбургом в лесу нашли тело худрука театра "Явь", - СМИ

В Екатеринбурге погиб художественный руководитель театра универсальной действительности "Явь". 36-летний Федор Пономарев ушел из дома ночью 1 января и не вернулся.

Через несколько дней его тело нашли в лесу недалеко от Полевского тракта, пишет "КП".

Следствие проводит проверку по факту обнаружения в лесу в Екатеринбурге тела человека, подтвердил РИА Новости представитель СУСК по Свердловской области.

"У нас проводится проверка. Там криминала нет. Данных о том, что было совершено какое-либо преступление в отношении него, не имеется. Пока разбираемся", - сказал представитель СУСК.

Как уточняют СМИ, 1 января у мужчины в доме отдыхали друзья и родственники.

