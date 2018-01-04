В Кургане ребенок получил травмы, катаясь на ледяной горке

В Кургане проводится проверка по факту травмирования ребенка на ледяной горке , сообщили Накануне.RU в СУ СКР по области.

3 января мальчик 2010 г.р. получил травмы, когда катался на ледяной горке на площади имени Ленина. Ребенок был доставлен в отделение травматологии Курганской областной детской клинической больницы им.Красного креста для оказания медицинской помощи.

"По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следственными органами СКР по Курганской области начата и проводится доследственная проверка", - уточнили в СКР. К настоящему времени следственная группа с участием следователя-криминалиста выехала на осмотр места происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, которые отвечают за обеспечение режима безопасного пребывания детей.