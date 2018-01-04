Следователи ищут очевидцев ДТП с десятью погибшими в Югре

Следователи ищут очевидцев крупной автоаварии в ХМАО, унесшей жизни десяти человек. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

"В целях получения дополнительных данных об обстоятельствах ДТП и восстановления объективной картины произошедшего следствие обращается к лицам, ставшим очевидцами аварии: убедительная просьба, позвонить на телефон дежурной службы следственного управления 8-950-502-74-52. Кроме этого, если у вас имеется запись с видеорегистратора, зафиксировавшая момент ДТП либо место происшествия в первые минуты после аварии, также просим позвонить на круглосуточный телефон дежурной службы следственного управления: 8-950-502-74-52", - сказали в СКР.

Как сообщалось ранее, 3 января 2018 года на 159 километре автодороги "Ханты-Мансийск - Нягань" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии погибло 10 человек, в том числе четверо детей.

На место трагедии выехали руководители всех силовых ведомств региона. Отмечалось, что очевидцев данной аварии нет.