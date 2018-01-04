В Чечне ликвидировали мужчину, застрелившего начальника отделения полиции

В Чечне полицейские совместно с военнослужащими Росгвардии установили местонахождение разыскиваемого за убийство полицейского мужчину, который при задержании ответным огнем был уничтожен.

"Ранее судимый 27-летний Хамзат Баймурадов был обнаружен и блокирован на окраине села Автуры Шалинского района республики", - сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по ЧР. Пострадавших в ходе операции нет.

3 января на начальника отделения полиции было совершено вооруженное нападение, в результате которого он скончался.На Абубакара Устарханова напали, когда он выходил из магазина. Преступник выстрелил ему в спину и скрылся на автомобиле жертвы. Через некоторое время машину нашли на окраине села.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту посягательства

на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хищения оружия ( ст.317, ст.226 УК РФ ).