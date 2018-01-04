Восстановлено движение на трассе в ХМАО, где произошла крупная авария с десятью погибшими

Движение на трассе в Октябрьском районе ХМАО, где 3 января произошла крупная авария, унесшая жизни десяти человек, восстановлено, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Ранее в окружном управлении МВД сообщали, что на указанном участке трассы организовано реверсивное движение.

Как сообщало Накануне.RU, 3 января в 16.30 на 158 км трассы "Ханты-Мансийск – Советский" столкнулись "Рено Дастер" и "Мазда 6", в результате ДТП погибли 10 человек, среди них - четверо маленьких детей. На место трагедии выехали руководители всех силовых ведомств региона.

Известно, что очевидцев данной аварии нет, участок дороги на месте ДТП находится в хорошем состоянии. О причинах ДТП пока не сообщалось.