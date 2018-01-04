СМИ сообщили об уничтожении семи самолетов на российской авиабазе в Хмеймиме

31 декабря 2017 года боевики в Сирии обстреляли российскую авиабазу в Хмеймиме из минометов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на двух военно-дипломатических источников.

Минобороны потеряло четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, транспортный самолет Ан-72. Также собеседники газеты добавили, что более десяти военнослужащих могли получить ранения.



Издание называет это "одним из самых серьезных происшествий" за все время российской операции в Сирии.

Газета также пишет, что Министерство обороны не комментировало произошедшее, а сообщило только о крушении вертолета Ми-24. Причиной произошедшего военные назвали техническую неисправность, в Минобороны подчеркнули, что вертолет не обстреливали.

28 декабря сообщалось, что на российскую авиабазу в Сирии была совершена ракетная атака. Установленные на Хмеймиме средства ПВО смогли сбить две ракеты, третья до авиабазы не долетела.