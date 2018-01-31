Летевший на Кубу российский самолёт совершил экстренную посадку в США

В Генконсульстве РФ в Нью-Йорке сообщили об экстренной посадке в Атлантик-Сити самолёта компании Azur Air, летевшего из России на Кубу.
"На борту самолёта находились 294 пассажира и 14 членов экипажа, которые в настоящее время пребывают в зоне ожидания аэропорта", — говорится на странице ведомства в Twitter.
Причиной посадки, по информации консульства, стала возникшая неисправность двигателя.
в международном аэропорту г. Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) в связи с возникшей неисправностью двигателя.— Russian Consulate (@rcgnewyork) 31 января 2018 г.
На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа, которые в настоящее время пребывают в зоне ожидания аэропорта.
Однако, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Azur Air, причиной посадки стали не проблемы с двигателем, а повышенный расход топлива, обнаруженный экипажем.
"Посадка прошла в штатном режиме. Спустя несколько часов ожидания разрешений от американских властей, авиакомпании удалось достичь договорённостей о переводе пассажиров в терминал, об организации для них питания, также прорабатывается вопрос возможности предоставления гостиницы пассажирам на случай более длительной задержки", — говорится в сообщении.
В пресс-службе перевозчика отметили, что ситуация осложняется строгим визовым режимом США. При этом "авиакомпания предпринимает все возможные действия для минимизации времени задержки данного рейса".
"В данный момент экипаж совместно с американскими техническими специалистами ведут работы по осмотру воздушного судна", — заключили в Azur Air.