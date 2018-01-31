Выделенные полосы для общественного транспорта и скоростные трамваи. Разработчик рассказал, какой будет новая транспортная схема Челябинска

в этот день
01.02.18
03:20
В Екб.05:20
В Госдуму внесен проект о пересмотре потребительской корзины
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
Ждём Путина? На Среднем Урале жалуются на новую "борзоту"
Главное
ЦИК РФ завершил приём подписей в поддержку кандидатов в президенты

Тема дня
Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Константин Семин: "Кремлевский доклад" – стандартная политика кнута и пряника для элит Цель "Кремлевского доклада" – оказать давление на российскую элиту. И в этом смысле, я думаю, действия государственных органов власти США будут вполне эффективными. Потому что мы знаем, где находятся слабые места нашей элиты, и прекрасно понимаем, что Запад вполне может дотянуться до них. Просто по ряду причин он раньше этого не делал, рассчитывая на какое-то другое разрешение этой конфликтной ситуации – вероятно, на капитуляцию. Капитуляции явной он не дождался, поэтому действует аккуратно и постепенно.
31.01.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Найдены моряки с пропавшего в Японском море судна "Восток", - очевидцы
Порошенко предложил создать коалицию против России
В Москве на молодежной "вписке" компания парней изнасиловала 13-летнюю девочку
Правозащитница Евгения Чудновец предположила, что организовать видеосъемку, за которую она сидела в тюрьме, мог сын катайского бизнесмена
На акциях Навального задержали 340 человек
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
Грудинин в ситуации с Олимпиадой предложил "перейти в наступление"
"При Сталине бы расстреляли", - почетный президент ОКР о Родченкове
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 74

Выделенные полосы для общественного транспорта и скоростные трамваи. Разработчик рассказал, какой будет новая транспортная схема Челябинска
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

транспорт, общественный транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, троллейбус (2017) | Фото: Накануне.RU

Петербургская компания "А+С Транспроект" может предложить мэрии Челябинска выделить отдельные полосы для общественного транспорта и запустить скоростной трамвай. Комплексную схему организации дорожного движения планирует разработать до сентября, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Контракт на разработку комплексной схемы организации дорожного движения был заключен в конце прошлого года, а сегодня компания представила результаты первого этапа работы.

По словам заместителя начальника дорожного отдела управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Дениса Медведева, улично-дорожная сеть города развивалась по пути расширения, но он не является оптимальным, и сейчас необходимо более эффективно использовать имеющиеся дорожные ресурсы.

"Чтобы принимать решение по развитию улично-дорожной сети с учетом современных методик, прогнозных вариантов развития, пожелания людей и транспортного спроса, администрацией Челябинска было принято решение о разработке КСОДД, в том числе включая и транспортную модель. Для этого были проведены торги, определен подрядчик – петербургская фирма "А+С Транспроект", - напомнил он.

Заместитель генерального директора компании Константин Тихонов уверяет, что у "А+С Транспроект", большой опыт в области моделирования. Фирмой были сделаны транспортные модели для Санкт-Петербурга и Москвы.

В Челябинске транспортную подвижность населения будут определять с помощью социологического опроса, который уже завершается. Он проводится по районам, возрастным группам и гендерному признаку. Исполнитель должен получить не менее трех тыс. правильных анкет, а для этого опросить порядка 12 тыс. человек.

"Мы сможем оценить транспортную подвижность. Только собрав данные об интенсивности движения, о населении, разбив город на транспортные районы, мы сможем приступить к созданию транспортной модели", - обозначил он.

площадь революции, проспект ленина, челябинск(2014)|Фото:накануне.ру

Исполнитель завершил этап сбора исходных данных: это сведения об улично-дорожной сети города, о ее фактическом состоянии, количестве полос, наличии технических средств организации дорожного движения, расстановке светофорных объектов, разрешенных схемах движения на каждом перекрестке.

В компании уверяют, новая схема будет учитывать интересы всех групп населения: автовладельцев, пассажиров общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов, людей с ограниченными возможностями. Интересы обещают учесть по объективным законам, а не по принципу "кто больше шума поднимет в соцсетях". "На улицах приоритет должен быть отдан пешеходам и велосипедистам, на дорогах – транспорту ", - продолжает он.

В схему будет включена аналитика по ДТП за 2016 и 2017 годы. Она покажет, где происходили аварии и по каким причинам. "Мы можем проанализировать причину и этот анализ нам может дать какие-то предложения, какие-то сценарии, которые нужно проработать на модели", - добавил замдиректора компании.

Это позволит понять болевые точки, которыми нужно заняться в первую очередь. А их решением может стать, например, изменение схемы движения или изменение режима работы светофорного объекта.

В настоящий момент в схему уже внесены все светофорные объекты и видеодетекторы различных собственников. Также будет внесена информация о пассажирских перевозках.

При этом КСОДД не решит проблему нелегальных перевозчиков и дублирования маршрутов. Соответствующие действия должна принимать городская мэрия.

"Должна быть продуманная схема общественного транспорта для города. Сейчас мы не можем сказать оптимальна она или нет. Мы внесем в модель все существующие маршруты. В рамках этой работы мы будем моделировать различные варианты маршрутных сетей. Нам модель покажет по каким группам улиц вообще не проходит никакого транспорта, и мы будем смотреть почему? Может их состояние не позволяет пустить транспорт, и тогда нужно привести в нормативное состояние эти улицы, это тоже будет включаться в план, и мы будем влиять на сеть пассажирского транспорта. Другая часть – это административная – это постепенный запрет дублирования маршрутов и отлавливание нелегальных перевозчиков", - считает Тихонов.

По ходу разработки КСОДД будут предложены рекомендации.

"В Челябинске достаточно широкие улицы, иногда даже слишком, потому что чем больше полос, тем сложнее таким движением управлять. В этих местах вполне вероятно, что мы будем предлагать где-то устройство отдельных полос для общественного транспорта. Мы понимаем, что для Челябинска трамвай является магистральным видом транспорта. Мы сделаем все возможное, чтобы тщательно проанализировать, что можно сделать с существующей сетью трамвайных путей. Может быть где-то можно будет сделать маршруты скоростного трамвая", - предположил Тихонов.

автобусная полоса, общественный транспорт, полоса движения(2016)|Фото: rtr.md

При этом КСОДД это не конечное решение транспортных проблем, а всего лишь инструмент, в который нужно будет вносить изменения.

"Не существует волшебной схемы, которую мы сейчас сделаем, и она в городе все проблемы решит. КСОДД это не карта, на которой мы что-то начертим и скажем: "правильно вот так, и ничего не меняйте". Есть такое заблуждение, что схема эта какая-то карта, которую подпишет глава города и все мы будем по ней жить. Нет, это не так. Нет ничего раз и навсегда. Транспортную модель мы передадим администрации, она может храниться, ее можно передавать другим исполнителям, которые могут по заказу в будущем раз в несколько лет актуализировать модель. Потому что строятся новые районы, появляются новые объекты, реконструируется дорожная сеть, меняются схемы движения, это нужно периодически в модели обновлять. И тогда город будет иметь инструмент, на котором можно будет моделировать практически любые мероприятия", - говорит Константин Тихонов.

Денис Медведев подчеркнул, что результатом этой работы будет не готовый проект, а инструмент, с помощью которого власти смогут обосновывать свои действия.

"Мы будем иметь несколько вариантов развития, среди которых мы сможем выбирать, с учетом наших финансовых возможностей, мнения граждан, дальнейшего развития экономической ситуации. Мы получим инструмент и сможем прогнозировать свои действия", - заявил он.

По словам чиновника, контракт на разработку КСОДД заключен до конца года. "К сентябрю будет готов близкий к окончательному вариант. И мы это время потратим на устранение шероховатостей, замечаний и пожеланий. На все это у нас есть время. До декабря мы эту работу должны закончить и предъявить общественности", - отметил он.

В городском ГИБДД ожидают, что реализация КСОДД даст снижение аварийности.

"Ожидания только радужные, мы надеемся, что все это в комплексе даст ожидаемое снижение аварийности и улучшение улично-дорожной сети, и дорожно-транспортной инфраструктуры", - считает заместитель начальника ГИБДД по Челябинску Алексей Горшков.

В настоящий момент неизвестно получит ли новая модель финансирование для реализации. Это будет зависеть от решения властей. В конце 2016 года в Челябинске был разработан проект новой маршрутной сети города за 500 тыс. руб. Однако в городе она так и не начала применяться.

Другие новости по темам: транспортная схема, маршрутная сеть, трамвай, общественный транспорт,
31.01.2018 20:09 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
22:09 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Выделенные полосы для общественного транспорта и скоростные трамваи. Разработчик рассказал, какой будет новая транспортная схема Челябинска
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+