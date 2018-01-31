Выделенные полосы для общественного транспорта и скоростные трамваи. Разработчик рассказал, какой будет новая транспортная схема Челябинска

Петербургская компания "А+С Транспроект" может предложить мэрии Челябинска выделить отдельные полосы для общественного транспорта и запустить скоростной трамвай. Комплексную схему организации дорожного движения планирует разработать до сентября, передает корреспондент Накануне.RU.

Контракт на разработку комплексной схемы организации дорожного движения был заключен в конце прошлого года, а сегодня компания представила результаты первого этапа работы.

По словам заместителя начальника дорожного отдела управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Дениса Медведева, улично-дорожная сеть города развивалась по пути расширения, но он не является оптимальным, и сейчас необходимо более эффективно использовать имеющиеся дорожные ресурсы.

"Чтобы принимать решение по развитию улично-дорожной сети с учетом современных методик, прогнозных вариантов развития, пожелания людей и транспортного спроса, администрацией Челябинска было принято решение о разработке КСОДД, в том числе включая и транспортную модель. Для этого были проведены торги, определен подрядчик – петербургская фирма "А+С Транспроект", - напомнил он.

Заместитель генерального директора компании Константин Тихонов уверяет, что у "А+С Транспроект", большой опыт в области моделирования. Фирмой были сделаны транспортные модели для Санкт-Петербурга и Москвы.

В Челябинске транспортную подвижность населения будут определять с помощью социологического опроса, который уже завершается. Он проводится по районам, возрастным группам и гендерному признаку. Исполнитель должен получить не менее трех тыс. правильных анкет, а для этого опросить порядка 12 тыс. человек.

"Мы сможем оценить транспортную подвижность. Только собрав данные об интенсивности движения, о населении, разбив город на транспортные районы, мы сможем приступить к созданию транспортной модели", - обозначил он.

Исполнитель завершил этап сбора исходных данных: это сведения об улично-дорожной сети города, о ее фактическом состоянии, количестве полос, наличии технических средств организации дорожного движения, расстановке светофорных объектов, разрешенных схемах движения на каждом перекрестке.

В компании уверяют, новая схема будет учитывать интересы всех групп населения: автовладельцев, пассажиров общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов, людей с ограниченными возможностями. Интересы обещают учесть по объективным законам, а не по принципу "кто больше шума поднимет в соцсетях". "На улицах приоритет должен быть отдан пешеходам и велосипедистам, на дорогах – транспорту ", - продолжает он.

В схему будет включена аналитика по ДТП за 2016 и 2017 годы. Она покажет, где происходили аварии и по каким причинам. "Мы можем проанализировать причину и этот анализ нам может дать какие-то предложения, какие-то сценарии, которые нужно проработать на модели", - добавил замдиректора компании.

Это позволит понять болевые точки, которыми нужно заняться в первую очередь. А их решением может стать, например, изменение схемы движения или изменение режима работы светофорного объекта.

В настоящий момент в схему уже внесены все светофорные объекты и видеодетекторы различных собственников. Также будет внесена информация о пассажирских перевозках.

При этом КСОДД не решит проблему нелегальных перевозчиков и дублирования маршрутов. Соответствующие действия должна принимать городская мэрия.

"Должна быть продуманная схема общественного транспорта для города. Сейчас мы не можем сказать оптимальна она или нет. Мы внесем в модель все существующие маршруты. В рамках этой работы мы будем моделировать различные варианты маршрутных сетей. Нам модель покажет по каким группам улиц вообще не проходит никакого транспорта, и мы будем смотреть почему? Может их состояние не позволяет пустить транспорт, и тогда нужно привести в нормативное состояние эти улицы, это тоже будет включаться в план, и мы будем влиять на сеть пассажирского транспорта. Другая часть – это административная – это постепенный запрет дублирования маршрутов и отлавливание нелегальных перевозчиков", - считает Тихонов.

По ходу разработки КСОДД будут предложены рекомендации.

"В Челябинске достаточно широкие улицы, иногда даже слишком, потому что чем больше полос, тем сложнее таким движением управлять. В этих местах вполне вероятно, что мы будем предлагать где-то устройство отдельных полос для общественного транспорта. Мы понимаем, что для Челябинска трамвай является магистральным видом транспорта. Мы сделаем все возможное, чтобы тщательно проанализировать, что можно сделать с существующей сетью трамвайных путей. Может быть где-то можно будет сделать маршруты скоростного трамвая", - предположил Тихонов.

При этом КСОДД это не конечное решение транспортных проблем, а всего лишь инструмент, в который нужно будет вносить изменения.

"Не существует волшебной схемы, которую мы сейчас сделаем, и она в городе все проблемы решит. КСОДД это не карта, на которой мы что-то начертим и скажем: "правильно вот так, и ничего не меняйте". Есть такое заблуждение, что схема эта какая-то карта, которую подпишет глава города и все мы будем по ней жить. Нет, это не так. Нет ничего раз и навсегда. Транспортную модель мы передадим администрации, она может храниться, ее можно передавать другим исполнителям, которые могут по заказу в будущем раз в несколько лет актуализировать модель. Потому что строятся новые районы, появляются новые объекты, реконструируется дорожная сеть, меняются схемы движения, это нужно периодически в модели обновлять. И тогда город будет иметь инструмент, на котором можно будет моделировать практически любые мероприятия", - говорит Константин Тихонов.

Денис Медведев подчеркнул, что результатом этой работы будет не готовый проект, а инструмент, с помощью которого власти смогут обосновывать свои действия.

"Мы будем иметь несколько вариантов развития, среди которых мы сможем выбирать, с учетом наших финансовых возможностей, мнения граждан, дальнейшего развития экономической ситуации. Мы получим инструмент и сможем прогнозировать свои действия", - заявил он.

По словам чиновника, контракт на разработку КСОДД заключен до конца года. "К сентябрю будет готов близкий к окончательному вариант. И мы это время потратим на устранение шероховатостей, замечаний и пожеланий. На все это у нас есть время. До декабря мы эту работу должны закончить и предъявить общественности", - отметил он.

В городском ГИБДД ожидают, что реализация КСОДД даст снижение аварийности.

"Ожидания только радужные, мы надеемся, что все это в комплексе даст ожидаемое снижение аварийности и улучшение улично-дорожной сети, и дорожно-транспортной инфраструктуры", - считает заместитель начальника ГИБДД по Челябинску Алексей Горшков.

В настоящий момент неизвестно получит ли новая модель финансирование для реализации. Это будет зависеть от решения властей. В конце 2016 года в Челябинске был разработан проект новой маршрутной сети города за 500 тыс. руб. Однако в городе она так и не начала применяться.