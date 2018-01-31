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экспертное мнение ;
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Умер мультипликатор Анатолий Резников
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Анатолий Резников (2018) | Фото: fakty.ua

На 78-м году жизни скончался советский режиссёр-мультипликатор, лауреат Государственной премии СССР за произведений литературы и искусства для детей Анатолий Резников. Об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

По её словам, это произошло сегодня, 31 января, около 11.00 по московскому времени.

"Мне позвонили друзья из Германии, там находился Резников, которые дружат с его семьей, и сообщили эту печальную новость", — цитирует ТАСС кинокритика.

При этом в Союзе кинематографистов РФ данную информацию не подтвердили.

"Мы знаем только, что он тяжело болел, лечился в Германии", — сказал собеседник агентства.

Анатолий Израилевич Резников родился 20 декабря 1940 года в Белостоке (Белорусская ССР), детство и юность провёл в Тбилиси (Грузинская ССР). В 1958 г. окончил Тбилисское училище живописи, а в 1961 г. поступил на работу в Центральную студию документальных фильмов в Москве.

В 1968 г. Резников окончил факультет промышленной эстетики Московского государственного художественного университета по специальности художник-дизайнер.

В 1970 г. в качестве начал работать в Творческое объединение "Экран". Известность ему как мультипликатору принесли мультфильм "Раз ковбой, два ковбой" и серия мультфильмов про кота Леопольда.

кот Леопольд, Анатолий Резников(2018)|Фото: top10reiting.com
Кадр из мультфильма "Кот Леопольд"

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31.01.2018 19:45 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:45 Екб


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Умер мультипликатор Анатолий Резников
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