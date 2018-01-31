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Максим Шевченко: Мы готовы к дискуссии. Это они не готовы к дискуссии! "Они и так меня ненавидят. Хуже, чем было, уже вряд ли будет, а так этот гнойник был выведен на поверхность силами самого Николая Карловича", – журналист, член "Левого фронта" Максим Шевченко рассказал Накануне.RU, из-за чего он подрался со своим коллегой по президентскому Совету по правам человека Сванидзе, и ответил на вопрос о том, почему не боится либералов.
31.01.2018
политика  |  комментариев: 3
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Константин Семин: "Кремлевский доклад" – стандартная политика кнута и пряника для элит Цель "Кремлевского доклада" – оказать давление на российскую элиту. И в этом смысле, я думаю, действия государственных органов власти США будут вполне эффективными. Потому что мы знаем, где находятся слабые места нашей элиты, и прекрасно понимаем, что Запад вполне может дотянуться до них. Просто по ряду причин он раньше этого не делал, рассчитывая на какое-то другое разрешение этой конфликтной ситуации – вероятно, на капитуляцию. Капитуляции явной он не дождался, поэтому действует аккуратно и постепенно.
31.01.2018
экспертное мнение ;
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Новости
31.01.2018 19:10 Мск (21:10 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Сванидзе пообещал больше не драться с Шевченко
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Николай Сванидзе, журналист, историк (2010) | Фото:apn-spb.ru

Журналист и историк Николай Сванидзе заявил, что его конфликт с коллегой по цеху, членом "Левого фронта" Максимом Шевченко не будет больше принимать такие формы, как во время эфира на радио "Комсомольская правда".
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Как сообщало Накануне.RU, конфликт, закончившийся потасовкой, произошёл вчера в прямом эфире, который также транслировался в Youtube. В один из моментов разговора Сванидзе выразил желание "дать в морду" Шевченко, а тот предложил коллеге по цеху перейти от слов к действию.

"Мы же действительно всё-таки не малые дети, — передаёт РБК слова историка, сказанные в эфире радиостанции "Говорит Москва". — Один раз эмоции не смогли сдержать, но это не значит, что мы каждый раз при встрече с Максимом Шевченко будем бросаться друг на друга с кулаками. Он (конфликт, — прим.) не будет принимать такие формы, это несомненно".

При этом Сванидзе отметил, что не видит причин извиняться перед своим оппонентом, а перед аудиторией "Комсомольской правды" — уже извинился.

Ранее сожаление о случившемся выразил и Шевченко.

Максим Шевченко, Николай Сванидзе, драка(2018)|Фото: youtube.com/Максим Шевченко

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31.01.2018 19:10 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.01.2018 13:43 Мск
"Не могут держать себя в руках": в Кремле обратили внимание на потасовку Шевченко и Сванидзе

Ранее 31.01.2018 08:15 Мск
"Я тут, дай по морде мне. Встань и дай!": Шевченко рассказал, из-за чего произошла драка со Сванидзе

Ранее 31.01.2018 06:35 Мск
Мужской поступок. Антисталинист Сванидзе захотел "дать по морде", в результате получил от Шевченко хорошую трепку сам








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Сванидзе пообещал больше не драться с Шевченко
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