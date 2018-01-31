Сванидзе пообещал больше не драться с Шевченко

Журналист и историк Николай Сванидзе заявил, что его конфликт с коллегой по цеху, членом "Левого фронта" Максимом Шевченко не будет больше принимать такие формы, как во время эфира на радио "Комсомольская правда".

Как сообщало Накануне.RU, конфликт, закончившийся потасовкой, произошёл вчера в прямом эфире, который также транслировался в Youtube. В один из моментов разговора Сванидзе выразил желание "дать в морду" Шевченко, а тот предложил коллеге по цеху перейти от слов к действию.

"Мы же действительно всё-таки не малые дети, — передаёт РБК слова историка, сказанные в эфире радиостанции "Говорит Москва". — Один раз эмоции не смогли сдержать, но это не значит, что мы каждый раз при встрече с Максимом Шевченко будем бросаться друг на друга с кулаками. Он (конфликт, — прим.) не будет принимать такие формы, это несомненно".

При этом Сванидзе отметил, что не видит причин извиняться перед своим оппонентом, а перед аудиторией "Комсомольской правды" — уже извинился.

Ранее сожаление о случившемся выразил и Шевченко.