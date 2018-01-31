ЦИК РФ завершил приём подписей в поддержку кандидатов в президенты

Центризбирком (ЦИК) РФ сегодня, 31 января, завершил приём документов, необходимых для регистрации на выборах в президенты России.

Как сообщает ТАСС, подписи сдали шесть кандидатов из 17-ти прошедших этап выдвижения, окончательный состав бюллетеня определится к 10 февраля.

Кандидаты от непарламентских партий должны были сдать в ЦИК не менее 100 тысяч и не более 105 тыс. подписей избирателей, самовыдвиженцы — не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. Также кандидат или его уполномоченный представитель обязуется сдать в Центризбирком протокол об итогах сбора подписей, платёжное поручение об оплате подписных листов и нотариально заверенный список сборщиков подписей.

Кроме того, потенциальный участник выборов предоставляет в ЦИК первый финансовый отчёт и справку об остатке средств на избирательном счёте, сведения об изменениях в поданных ранее документах, если таковые имелись, и уведомление об отсутствии зарубежных счетов и финансовых инструментов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на предстоящие выборы президента России были зарегистрированы: Владимир Путин как самовыдвиженец, Владимир Жириновский — от ЛДПР, Григорий Явлинский — от "Яблока", Борис Титов — от "Партии Роста", Сергей Бабурин — от "Российского общенародного союза", Антон Баков — от "Монархической партии", Павел Грудинин — от КПРФ, Ксения Собчак — от "Гражданской инициативы", Максим Сурайкин — от "Коммунистов России", Наталья Лисицына — от "РОТ Фронта" и др.

В ходе предвыборной гонки свои кандидатуры сняли: кандидат от партии "Честно" Роман Худяков (собравший 105 тыс. подписей), журналистка Екатерина Гордон (собравшая 107 тыс. подписей) и экс-кандидат в депутаты Госдумы от Пермского края Ирина Волынец.