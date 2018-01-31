Посол РФ прокомментировал обвинения РФ в переправке угля из КНДР

Обвинения Вашингтоном Москвы в поставке Пхеньяну своих портов для переправки угля безосновательны, заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Госдепартамент США обвинил Россию в невыполнении требований резолюции Совета безопасности (СБ) ООН в отношении КНДР в связи с "незаконной торговлей углём через российские порты".

По словам Мацегоры, эти сведения не подтверждены.

"Та информация, которой я располагаю, позволяет мне с абсолютной уверенностью говорить о том, что такие сообщения и обвинения России являются безосновательными", — цитирует его "РИА Новости".

Российский посол добавил, что Вашингтон несколько раз передавал Москве названия неких судов и портов как якобы доказательства нарушения российской стороной резолюции Совбеза ООН по Северной Корее.

"Однако всякий раз, когда мы эти сведения перепроверяли, выяснялось, что упомянутые суда в наши порты не заходили, а если и заходили, то с грузами или за грузами, не имеющими к КНДР никакого отношения", — заключил дипломат.

Напомним, 22 декабря СБ ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи. Новые ограничения касаются поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки, также документ требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие санкции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжёлой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.