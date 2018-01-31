"Пишем Патрушеву, Кириенко, Володину": В ОП РФ указали на необходимость политической воли в решении проблемы региональных ТВ-каналов

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев считает, что для решения проблемы региональных телеканалов в условиях формирования цифровых мультиплексов необходима политическая воля. Такое мнение он выразил в ходе обсуждения вопроса на заседание Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, передает корреспондент Накануне.RU.

Как он отметил, о том, что сегодня возможна технология, обеспечивающая доступ региональных ТВ-каналов к цифровому эфирному вещанию, в кулуарах признаются многие "технари", но открыто боятся говорить об этом.

"Я вам скажу, в чем главный камень преткновения. Это не для протокола. Если появляется еще один мультиплекс, рекламный пирог надо делить не на 20, а на 30. Все дело в деньгах. Колоссальное сопротивление со стороны федеральных каналов существует, а под каким соусом подается, это другой вопрос", - прокомментировал Сагалаев.

По его мнению, вопрос о присутствии регионального вещания в цифровых мультиплексах необходимо поставить на очередной встрече президента РФ Владимира Путина с общественниками.

"Мы пишем Патрушеву, Громову, Кириенко, Володину… Вариант один - заходить с разных сторон. Я очень благодарен, что вопрос был озвучен на Совете Федерации. Если в Госдуме будут ставить эти вопросы, ОП РФ к этому подключится, общими усилиями мы решим этот вопрос", - выразил мнение глава НАТ.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня в Общественной палате РФ обсудили перспективы регионального телевидения, призвав рассмотреть вопрос о возможности его включения в цифровое эфирное вещание.